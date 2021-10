Wichtige Punkte Die Anzeichen für einen zweistelligen Rückgang an der Börse mehren sich. Die Geschichte zeigt, dass jeder einzelne Crash oder jede Korrektur eine Kaufgelegenheit für langfristige Investoren ist. Ein Trio aus Wachstums-, Substanz- und Einkommensaktien wäre die perfekte Kaufgelegenheit, wenn der jüngste Ausverkauf anhalten sollte. In den letzten anderthalb Jahren haben die Anleger den größten Aufschwung in der Geschichte erlebt, den ein Bärenmarkt je erlebt hat. In weniger als 17 Monaten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...