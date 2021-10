Das Smartphone zu werfen, nur um außergewöhnliche Luftaufnahmen zu bekommen, ist im Zweifel eine einmalige Sache. Eine neue Hülle erhebt das Vorgehen zum Konzept und verspricht, dein Smartphone zu beschützen. Niemand, der sein Smartphone schon mal fallen gelassen hat, fühlte sich gut bis zur Bestätigung, dass tatsächlich nichts passiert war. Die Aufforderung, das Smartphone nun so hoch und so weit wie möglich zu werfen, erscheint da auf jeden Fall kontraintuitiv und löst schon beim Lesen Schweißausbrüche aus. Aber, es ist genau das, was die beiden Macher des AER TYP (Throw Your Phone) vor euch v...

Den vollständigen Artikel lesen ...