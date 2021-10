Da Trading-Apps wie Robinhood immer beliebter werden, erobern auch zunehmend Kleinanleger die Märkte. Dieser Trend manifestierte sich zu Beginn des Jahres auch in der WallStreetBets-Bewegung. Nun könnte eine neue Generation von Investoren an den Markt strömen.? "Teen-Investor" will Börsenwissen vermitteln? Pilotprogramm in Vorbereitung? Kein kurzfristiges PhänomenPrivatanleger stürmen BörsenIn den letzten Jahren wird der Aktienmarkt von immer mehr Privatinvestoren gestürmt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...