Wichtige Punkte Wenn du hochwertige Unternehmen bevorzugst, kann dein Portfolio der Volatilität trotzen. Du musst nicht mit den Preisen von Mr. Market einverstanden sein. Verkaufsoptionen können dich vor Risiken schützen. Die Anleger haben in letzter Zeit einige volatile Marktschwankungen erlebt, und es gibt Risikofaktoren am Horizont, die Fragen darüber aufwerfen, was als nächstes kommt. Marktausverkäufe können schmerzhaft sein und verursachen oft zusätzlichen Stress in ohnehin schon komplizierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...