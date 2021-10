Auf die Dividende setzen? Zugegebenermaßen ist das ein Ansatz, der nicht für jedermann geeignet ist. Und gewiss auch nicht zu jeder Zeit. So könnte man beispielsweise in jungen Jahren als Investor eher auf Wachstum setzen. Die Kombination aus Zeit, einem diversifizierten Portfolio und innovativen Aktien könnte langfristig orientiert die besten Renditen generieren. Aber es beinhaltet auch ein gewisses Risiko. Im Endeffekt befinde ich mich in jungen Jahren und Wachstum ist auch einer meiner Schwerpunkte. ...

