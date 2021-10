Frankfurt am Main/Costa del Sol (Spanien), 01.10.2021 (ots) -Olympiasiegerin im Ringen setzt sich im Online-Voting unter allen 4.000 Sporthilfe-geförderten Athlet:innen gegen neun weitere Nominierte durch, darunter die Olympiasieger:innen Malaika Mihambo (Weitsprung), Florian Wellbrock (Schwimmen) und Alexander Zverev (Tennis) / Auszeichnung als Höhepunkt beim Sporthilfe Club der Besten im Aldiana Club Costa del SolDeutschlands Spitzensportler:innen haben entschieden: Aline Rotter-Focken ist "Die Beste 2021". Die Olympiasiegerin im Ringen folgt auf Skisprung-Star Markus Eisenbichler, der 2019 die prestigeträchtige Wahl gewonnen hatte. Rotter-Focken, die ihre lange und erfolgreiche Karriere mit dem Sieg im Olympia-Finale von Tokio beendet hatte, wurde bei der Abschluss-Gala des Sporthilfe Club der Besten 2021 im Aldiana Club Costa del Sol in Spanien geehrt. Neben der Auszeichnung erhält die 30-Jährige einen smart EQ fortwo. Aldiana lädt sie darüber hinaus zu einem einwöchigen Aufenthalt in einen Club ihrer Wahl ein."Es ist die allertollste Ehrung meines Lebens, von diesen Spitzenathleten gewählt zu werden", zeigte sich Aline Rotter-Focken überwältigt, "nach der olympischen Goldmedaille ist das der wertvollste Preis, den ich gewinnen kann."Die Auszeichnung von Rotter-Focken ergab sich aus einem zweistufigen Wahlverfahren. Im ersten Wahlgang hatte eine Jury bestehend aus den Athletenvertreter:innen der Sportfachverbände aus über 100 Athlet:innen und Mannschaften zehn Nominierte identifiziert. Im zweiten Wahlgang wurden diese zehn Nominierten per Online-Abstimmung allen 4.000 Sporthilfe-geförderten Athlet:innen zur Wahl gestellt.Zur Wahl standen (in alphabetischer Reihenfolge):- Bahnradvierer Frauen (Bahnrad, Olympiasiegerinnen)- Lukas Dauser (Kunstturnen, Olympia-Zweiter)- Ricarda Funk (Kanuslalom, Olympiasiegerin)- Jana Majunke (Para-Straßenrad, zweifache Paralympicssiegerin)- Malaika Mihambo (Weitsprung, Olympiasiegerin)- Dimitrij Ovtcharov (Tischtennis, Olympia-Zweiter und -Dritter)- Aline Rotter-Focken (Ringen, Olympiasiegerin)- Martin Schulz (Para-Triathlon, Paralympicssieger)- Florian Wellbrock (Schwimmen, Olympiasieger)- Alexander Zverev (Tennis, Olympiasieger)Auszeichnung ist Höhepunkt beim Sporthilfe Club der BestenRotter-Fockens Auszeichnung bildete den emotionalen Höhepunkt beim Sporthilfe Club der Besten, einer weltweit einmaligen Event- und Incentive-Woche für Deutschlands erfolgreichste Athlet:innen eines Jahres. Bei der Abschluss-Gala hielt der Olympia-Dritte und mehrmalige Weltmeister Frank Stäbler die Laudatio auf seine Ringer-Kollegin und gute Freundin Aline.Vom 25. September bis 02. Oktober kommen auf Einladung der Deutschen Sporthilfe rund 75 Spitzenathlet:innen aus dem Sommer- und Wintersport im Aldiana Club Costa del Sol zusammen, um sich bei einem abwechslungsreichen Sport-, Action- und Unterhaltungsprogramm kennenzulernen und auszutauschen. Workshops unter professioneller Anleitung standen ebenso auf dem Programm wie Sport-Turniere, ein Highlight-Ausflug sowie zwei Galas, ein Kinoabend mit der European Outdoor Film Tour und ein Late-Night-Talk mit dem gehandicapten Extremsportler Johnny Grasser. Die Veranstaltung fand in diesem Jahr unter strengen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen statt, um die Gesundheit aller Teilnehmer:innen zu gewährleisten.Die Top-Partner der Veranstaltung, Aldiana, Allianz und smart sowie die offiziellen Ausrüster adidas und SAP ermöglichen mit ihrem Engagement dieses besondere Event für Deutschlands beste Athlet:innen.Liste aller teilnehmenden Sportler:innen: https://www.sporthilfe.de/clubderbestenHonorarfreies Foto- und Bewegtbildmaterial für MedienDas dpa-Tochterunternehmen picture alliance hat als Medien- und Fotopartner der Deutschen Sporthilfe eine Auswahl honorarfreier Bilder von der Veranstaltung in ihr Portal zum Download gestellt. Ansprechpartner ist: Frank May, May.Frank@picture-alliance.comZudem hat die Sporthilfe honorarfreies Bewegtbild-Material sowie Beiträge vom Sporthilfe Club der Besten erstellt. Ansprechpartner ist Sebastian Egelhoff, Email: sebastian.egelhoff@icloud.com, Tel.: +49 (0) 172 84 85 928._________________________________________________________________________"Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, Deutsche Post und Allianz. Sie unterstützen die Deutsche Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportlerinnen und Sportler und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeFabian MüllerOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 514Fax: 069/67803 - 599E-Mail: fabian.mueller@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Stiftung Deutsche Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/5036172