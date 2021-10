Bei Steinhoff könnte es in den kommenden Tagen und Wochen ganz, ganz schnell gehen. Denn der niederländisch-südafrikanische Konzern hat in den vergangenen Wochen und Monaten seine Hausaufgaben gemacht. So konnte sich der von einem Bilanzskandal erschütterte Konzern mit sämtlichen Gläubigern auf einen Vergleich einigen, der von einem Amsterdamer Gericht bereits bestätigt wurde. Jetzt fehlt nur noch ein kleines Detail…

Denn als letztes müsste noch der oberste Gerichtshof in Südafrika dem Vergleich zustimmen. Der Western High Court ...

