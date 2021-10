In diesem Artikel: Alphabet hat sowohl starke Wettbewerbsvorteile als auch eine Reihe von faszinierenden Wachstumspotenzialen. Disney hat sich hervorragend entwickelt, obwohl die Pandemie sie zum Kurswechsel gezwungen hat. Johnson & Johnson liefert Stabilität, kombiniert mit soliden langfristigen Wachstumsaussichten. Geringer Wartungsaufwand. Das ist es, was fast jeder an seinem Auto und seinem Haus mag. Aber wie sieht es an der Börse aus? Leider sind viele der Aktien, die bei den Anlegern, die ...

