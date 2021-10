München (ots) -Am Sonntag, 3. Oktober 2021, um 23:05 Uhr zeigt Das Erste den 15-minütigen Film über ein neues Datenleck, das die Geschäfte mit Briefkastenfirmen von hunderten Politikern und Amtsträgern auf der ganzen Welt enthüllt. In den 11,9 Millionen vertraulichen Dokumenten finden sich Oligarchen, Regierungsvertreter und Kriminelle.An den "Pandora Paper"-Recherchen waren Journalistinnen und Journalisten von 150 Medienorganisationen aus 117 Ländern beteiligt. Zu den Partnermedien zählen unter anderem die Washington Post, der Guardian, der Indian Express, Le Monde und Aftenposten. In Deutschland waren Reporterinnen und Reporter von NDR, WDR und SZ beteiligt.Der 15-minütige Film und die Recherche stammen von Lena Gürtler, Nils Naber, Anna Klühspies, Timo Robben, Han Park, Benedikt Strunz, Zita Zengerling (NDR), Petra Blum, Andreas Braun (WDR). Die Redaktion haben Anna Orth, Britta von der Heide (NDR), Monika Wagener (WDR).Online first in der ARD Mediathek ab 3. Oktober, 18:30 UhrDen Podcast "Organisiertes Verbrechen - Pandora Papers Spezial: Der Wolf von Sofia" finden sie in der ARD-Audiothek: https://www.ardaudiothek.de/sendung/organisiertes-verbrechen-recherchen-im-verborgenen/85849836Die Sendung "ttt - titel thesen temperamente" (MDR)verschiebt sich auf 23.20 UhrPressekontakt:Barbara Jung, Norddeutsche Rundfunk, Presse und Kommunikation,E-Mail :presse@ndr.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5036416