Drei Unternehmen deren Aktien sehr günstig geworden sind!

Fury Goldmines mit neuem CEO Tim Clark, Finanzierung und großen Plänen. Aktie ist deutlich zu günstig. Durch den geplanten Verkauf von Homestake konzentriert man sich aufs Wesentliche und ist finanziert für viele Jahre dann.

Kuya Silver geht zügig in die Produktionsaufnahme für 2022 und will 2,5 Mio. Unzen Silberäquivalänt in der ersten Phase produzieren. Danach stetiger Ausbau auf +10 Mio. Unzen Silberäquivalänt. Aktie ist massiv im Silberabverkauf der letzten Tage unter die Räder gekommen und sehr günstig zu haben.

Zu guter Letzt Fiore Gold! Tolles update mit dem geerdeten CEO Tim Warman. Ausbau läfut, Unternehmen hat keine Schulden und man wird in 2-3 Jahren bei 150.000 Unzen Goldjahresproduktion sein. Profitabel und konservatices Management. Aktie hat locker Verdopplungspotenzial.

Viel Spass beim Videos schauen und ein gutes Händchen beim Investieren. Lassen Sie sich nicht verunsichern. Den Edelmetallen stehen im wahrsten Sinne des Wortes "glänznede" Zeiten bevor die nächsten Jahre wie auch Kupfer, Zink und Uran.

Dies ist keine Anlageberatung und keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Jeder muss selber wissen was für ein Risiko er eingehen kann und sich zutraut. Jeder ist für sich selber verantwortlich.

Achtung Interessenkonflikt: Ich besitze die im Artikel besprochenen Aktien bzw. sind diese im SRC Mining Special Situations Zertifikat enthalten.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz.

Ihr Jochen Staiger

CEO Swiss Resource Capital AG

Enthaltene Werte: XD0002747026,XD0002746952,XD0002058432,CA31810L1085,CA50149R1073,CA36117T1003