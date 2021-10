Die US-Börsenaufsicht SEC will Krypto-Plattformen stärker regulieren. Die Reaktionen der Betroffenen darauf fallen sehr unterschiedlich aus.? SEC will strenger regulieren ? Kryptowährungen ein Wertpapier? ? Kryptobranche fordert mehr KlarheitGary Gensler, der noch recht neue Vorsitzende der amerikanischen Börsen- und Wertpapierhandelsaufsichtsbehörde SEC will Kryptowährungsmärkte stärker regulieren, denn dort geht es seiner Meinung nach zu "wie im Wilden Westen". So würden sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...