München (ots) -Die erfolgreichen Apps "deine Apotheke" und "callmyApo" werden in den nächsten Monaten in die neu entwickelte App von gesund.de aufgehen. Die Nutzer der bisherigen Apps von PHOENIX und NOVENTI, beides Gesellschafter von gesund.de, werden mit Bannern auf die Umstellung hingewiesen und zum Download der App von gesund.de aufgefordert.Um einen sanften Übergang zu ermöglichen, bleiben die Apps von NOVENTI und PHOENIX zunächst nutzbar. "deine Apotheke" wird Ende Januar 2022 aus den App-Stores entfernt, "callmyApo" bleibt bis Ende des Jahres aktiv. Die Überführung der Nutzer von "deine Apotheke" und "callmyApo" ist seit langem geplant und wird nun, nach dem erfolgreichen Launch des Online-Marktplatzes und dem umfangreichen Update der App von gesund.de vollzogen.Bei der Entwicklung von gesund.de wurde hoher Wert darauf gelegt, das Beste von "callmyApo" und "deine Apotheke" zu vereinen. Seit dem Launch der App von gesund.de im Mai dieses Jahres wurde sie kontinuierlich weiterentwickelt und durch leistungsstarke Funktionalitäten ergänzt. Neue Mehrwerte für die Nutzer bringen zum Beispiel die Suche nach Fach- und Hausärzten und die digitale Gesundheitsakte."Wir möchten es sowohl den Apotheken als auch den Endverbrauchern ermöglichen, sich reibungslos auf gesund.de umzustellen. Nach dem erfolgreichen Launch der App und des Online-Marktplatzes von gesund.de ist die Überführung unserer "deine Apotheke"-Nutzer auf die gesund.de App nun der nächste logische Schritt", unterstreicht Marcus Freitag, Vorsitzender der Geschäftsleitung PHOENIX Deutschland.Auch die "callmyApo"-Applikation von NOVENTI, die seit mehreren Jahren erfolgreich am Markt ist, wird ab sofort damit beginnen, die App-Nutzer auf gesund.de hinzuweisen und zu überführen. "gesund.de steht als einzige Plattform im Markt für den Erhalt der flächendeckenden Gesundheitsversorgung vor Ort. Daher ist die Umstellung auf die gesund.de App nun für die Vor-Ort-Apotheken folgerichtig, um für das Zukunftsgeschäft E-Rezept vorbereitet zu sein", unterstreicht Dr. Hermann Sommer, Vorstandsvorsitzender NOVENTI Health SE.Über gesund.degesund.de bringt Endverbraucher mit unterschiedlichen Akteuren des Gesundheitswesens wie Vor-Ort-Apotheken, Ärzten und weiteren Heilberuflern zusammen. Unter dem Motto "Gesundheit hat ein Zuhause" schafft gesund.de damit ein einzigartiges Gesundheits-Ökosystem für die Menschen in Deutschland. Für Patienten und die lokalen Leistungserbringer bietet gesund.de Mehrwerte im Rahmen der voranschreitenden Digitalisierung des Gesundheitssystems und der Einführung des E-Rezepts. Gesellschafter von gesund.de sind PHOENIX, NOVENTI, Wort & Bild, BD Rowa und Sanacorp. Weitere Infos unter www.gesund.de, in der kostenlosen gesund.de App sowie hier (https://youtu.be/UkADdJreE9I) im Video-Spot.Pressekontakt:Diane RiedelGfD Gesundheit für Deutschland GmbH & Co. KGMobil: +49 173 376 7858E-Mail: diane.riedel@gesund.dewww.gesund.deOriginal-Content von: gesund.de, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155588/5036472