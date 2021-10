Zum 20. Mal werden die besten Anbieter und Produkte des Jahres bei den ZertifikateAwards ermittelt. Stimmen Sie mit ab und mit etwas Glück erwartet Sie ein exklusives Gala-Wochenende inklusive Ballonfahrt in Berlin.

Machen Sie mit: Unter allen Teilnehmern verlosen die Veranstalter, Der Zertifikateberater und ntv, ein langes Wochenende vom 25. bis 28. November 2021 in Berlin. Schlafen und frühstücken werden Sie und Ihre Begleitperson im stylischen Motel One Upper West am Kurfürstendamm. Einen Bar-Gutschein, zwei Tickets für einen atemberaubenden Aufstieg im Weltballon und Gala-Einladungen zur feierlichen Preisverleihung der ZertifikateAwards 2021/2022 am 25. November 2021 gibt es obendrauf.

Die Publikumsabstimmung läuft noch bis zum 29. Oktober 2021. Gesucht werden das Zertifikatehaus des Jahres, das Zertifikat des Jahres, der beste Online-Broker sowie das beste Zertifikate-Portal.

Stimmen Sie bitte hier ab!

Mit ins Rennen bei der Wahl um den besten Online-Broker geht der Smartbroker, der es in nur 20 Monaten geschafft hat, mehr als 142.000 Anleger von seinem Angebot zu überzeugen. Wir freuen uns sehr, wenn Sie unseren Kollegen vom Smartbroker bei der Wahl unter die Arme greifen.

Und noch eine letzte Bitte: Auch wir, das Team von wallstreet:online, stehen neben unserem Schwesterportal ariva.de in der Kategorie "Bestes Zertifikate-Portal" zur Wahl. Nehmen Sie sich bitte kurz Zeit und geben Sie Ihr Votum für Ihre Nummer eins ab. Wir hoffen, dass wir Sie weiterhin mit unserem Angebot an Finanzinformationen überzeugen können.

Neben den Publikums-Awards zeichnet dann eine Expertenjury, die aus rund 30 Fachjournalisten, Produktentscheidern und Vermögensverwaltern sowie Vertretern aus Wissenschaft und Consulting-Gesellschaften besteht, am 25. November zum insgesamt 20. Mal die besten Zertifikate-Emittenten des Jahres aus.

Viel Spaß beim Abstimmen!

Ihr wallstreet:online Team