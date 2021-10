Der DAX tut sich im Oktober weiter schwer: Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex am Montag rund zweieinhalb Stunden vor Handelsbeginn prozentual unverändert auf 15.156 Punkte. Zum Monatsstart war er am Freitag sogar erstmals seit Mai wieder kurzzeitig unter die runde Marke von 15.000 Punkten gefallen. Im Bereich der 200-Tage-Linien hatten sich am längerfristigen Trendbarometer dann jedoch wieder Käufer gefunden.Eigentlich stehen mit dieser Kurswende, die sich auch in den wichtigsten US-Indizes ...

