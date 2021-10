Laut aktuellem Commitments of Traders-Report der US-Aufsichtsbehörde CFTC gab es an den Terminmärkten erneut eine heftige Verkaufswelle zu beobachten.Vor allem große Terminspekulanten (Non-Commercials) sind in der Woche zum 28. September deutlich skeptischer geworden. Ablesbar wird dies durch das um 2.850 Kontrakte zurückgefahrene Long-Engagement und das kräftig ausgebaute Short-Engagement (plus 16.400 Futures). Dadurch erlitt deren Netto-Long-Position (optimistische Markterwartung) einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...