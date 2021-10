Jeden Montagmorgen berichten wir über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um die digitale Krankschreibung, einen außergewöhnlichen Campingplatz und einen kleinen Hamster, der in der Kryptoszene für Aufsehen sorgt. Ein Hamster sitzt in seinem Käfig, nagt hier ein wenig und nagt da ein wenig. Dann trollt er sich zu seinem Hamsterrad und spult sein Kardioprogramm ab. Danach handelt er kurz mit ein paar Kryptowährungen, bevor er sich an seiner Tränke gütlich tun will. Moment. Irgendwas stimmt da nicht. Ein Hamster, der Bitcoin tradet? Korrekt. Willkommen in Mr. Goxx' Leben. Der kleine Nager sorgt seit einigen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...