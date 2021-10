DGAP-News: O2 Gold Inc. / Schlagwort(e): Bohrergebnis

O2 Gold Inc.: O2Gold erbohrt 19 g/t Au im Haupterzgang Aurora, erhöht die nachgewiesene Tiefe der Ader und gibt ein Update von der durchgeführten Exploration



04.10.2021 / 08:06

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





O2Gold erbohrt 19 g/t Au im Haupterzgang Aurora, erhöht die nachgewiesene Tiefe der Ader und gibt ein Update von der durchgeführten Exploration



TORONTO, 20. September 2021. O2Gold Inc. ("O2Gold" oder das "Unternehmen") (TSXV: OTGO) meldet hochgradige Gold-Silber-Abschnitte aus ihrer ersten Bohrung im Aurora-Stollen in Kolumbien, wo das Unternehmen über Abbau- und Produktionsgenehmigungen verfügt.

Die wichtigsten Ergebnisse



AUR-21-002, das sich 100 Meter nördlich von Bohrloch AUR-21-001 befindet, durchteufte die Hauptader Aurora und zeigte die folgenden Ergebnisse: 0,7 m mit 19,26 g/t Au und 10,5 g/t Ag zwischen 23,10 m und 23,80 m.



Der Gold-Silber-Durchschnitt von Bohrloch AUR-21-003 lag zwischen 159,20 und 163,20 Metern, was einer wahren Mächtigkeit von 2 Metern entspricht.



Es wird erwartet, dass das Bohrprogramm des Unternehmens in Kürze auf die nahegelegenen Brachflächen von Aparecida und Quintanillo ausgedehnt wird, wo laufende Explorationsarbeiten mindestens 9 separate Adern identifiziert haben, von denen einer eine geplante Ausdehnung von 1,2 km hat.

Bohrprogramm



Die Bohrlöcher AUR-21-002 und AUR-21-003 zielten beide auf die Hauptader Aurora ab. Der Abschnitt von AUR-21-002, der 18 m von der Oberfläche entfernt war, bestätigt die hochgradigen Goldergebnisse, die im ersten Bohrloch des Unternehmens zu sehen waren. Abbildung 1 zeigt den mineralisierten Abschnitt mit Abschnitten von Quarzgängen, die in mylonitischem und porphyroblastischem Gestein eingelagert sind, das durch Verwitterung verändert wurde.

Abbildung 1: Bohrloch AUR-21-002 mit 0,70 Metern @ 19,26 g/t Au und 10,5 g/t Ag von 23,10 bis 23,80 Metern

AUR-21-003 wurde etwa 150 Meter von der Oberfläche entfernt abgefangen. Der Abschnitt lag zwischen 159,20 und 163,20 Metern mit einer scheinbaren Mächtigkeit von insgesamt 4,00 Metern und einem gewichteten Durchschnittsgehalt von 0,71 g/t Au und 5,09 g/t Ag. Der reichste Abschnitt liegt zwischen 159,20 und 160,40 Metern mit einer scheinbaren Mächtigkeit von insgesamt 1,20 Metern und Gehalten von 1,71 g/t Au und 14,20 g/t Ag.



Der durchteufte Abschnitt bestätigt die Mineralisierung, die in den Bohrlöchern AUR-21-001 und AUR-21-002 zu sehen war, und zeigt die Ausdehnung des Erzgangs in der projizierten Neigung neigungsabwärts. Abbildung 2 zeigt in Abschnitten die wichtigsten Ergebnisse der Bohrlöcher AUR-21-001 und AUR-21-003 sowie Bohrloch AUR-21-002.

Abbildung 2: Oben, relative Lage und Tiefe der Löcher AUR-21-001 und AUR-21-003 (Abschnitt 01-C). Unten, Lage und Flugbahn von Loch AUR-21-002 (Abschnitt 01-D).



Nach dem Bericht des Unternehmens über einen Abschnitt mit 20,11 g/t Au, (weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 20 September) zeigen diese Ergebnisse, dass weitere Bohrungen erforderlich sind, um die Durchschnittswerte für die Breite und den Gehalt der Hauptader Aurora zu verstehen. Wenn die Mine Aurora mit der Produktion in kleinem Maßstab beginnt, wird eine großvolumige Probe für diese Definition wichtig sein und weitere bevorstehende Bohrergebnisse werden voraussichtlich ihre minimale Ausdehnung aufdecken.

Erkundung von Aparecida, Quintanillo und Botella



Zusätzlich zu den fünf angezeigten oder beobachteten Adern in der Nähe des Aurora-Tunnels haben die laufenden Gesteinskanal-Probennahmen, die Geophysik und die Kartierung der anderen Brownfield-Ziele des Unternehmens viele weitere interessante Bereiche ergeben, die durch Bohrungen bestätigt werden müssen. In Aparecida wurden fünf Adern mit einer durchschnittlichen projizierten Ausdehnung von mindestens 300 m angezeigt. Das anastomosierte Muster ist durch das Öffnen und Schließen der mineralisierten Strukturen gekennzeichnet. Die Fortaleza-Ader von Aparecida hat eine projizierte Ausdehnung von mindestens 400 m, und Gesteinskanalproben ergaben Höchstwerte von 42,3 g/t Au und 49,6 g/t Ag (weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 06. Juli 2021).



In Quintanillo, das direkt südlich des Aurora-Gebiets liegt, wurden vier verschiedene Adern angezeigt, wobei die primäre Ader eine Ausdehnung von mindestens 1,2 km haben soll.



Schließlich wurden in Botella fünf verschiedene Adern mit einer durchschnittlichen projizierten Ausdehnung von mindestens 200 m beobachtet oder angezeigt. Der Erzgang Esmeralda hat eine beobachtete Mächtigkeit von 1 m und mehrere Gesteinskanalproben zeigten Gehalte von mehr als 30 g/t Au (weitere Informationen finden Sie in der Pressemitteilung des Unternehmens vom 06. Juli 2021).

Qualitätssicherung und Qualitätskontrolle



Alle Proben wurden an die Laboreinrichtung von SGS in Medellin, Kolumbien, geschickt, wo sie aufbereitet und analysiert wurden. Sie wurden mittels SGS-Verfahren FAA515 auf Gold (Brandprobe an einer 50-Gramm-Probe mit anschließender AAS-Analyse) und AAS12C auf Silber (Mehrsäureaufschluss mit anschließender AAS-Analyse) analysiert. Gold über dem Grenzwert wurde mittels SGS-Verfahren FAG505 (unter Verwendung einer Standardbrandprobe an einer 50-Gramm-Probe mit anschließendem Gravimetrieverfahren) bestimmt.

In Übereinstimmung mit den Best Practices der QAQC sind etwa 10 % einer Charge mit 78 Proben Kontrollproben (drei Au-Ag-Standards: hohe/mittlere/niedrige Gehalte, zwei feinkörnige Blindproben, eine Projektblindprobe und zwei Feldduplikate).

SGS ist unabhängig von O2Gold. Dem Unternehmen sind keine anderen Faktoren bekannt, die die Genauigkeit oder Zuverlässigkeit der hierin genannten Daten wesentlich beeinträchtigen könnten.

Qualifizierte Person



Die hierin enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Marcelo Albuquerque, MAIG, einer gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects "qualifizierten Person", geprüft und genehmigt.

Über O2Gold



O2Gold ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Aktivitäten in Kolumbien. Das zusammenhängende 30.000 große Landpaket des Unternehmens umfasst mehrere Brownfields und weitgehend nicht erkundete Greenfields.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Jaime Lalinde, President und CEO

Tel.: (57) 312 350 5864

E-Mail: jlalinde@fmresources.ca

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung. Nur die ursprüngliche englische Pressemitteilung ist verbindlich. Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.