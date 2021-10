DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG bis DONNERSTAG: In China ruht der Börsenhandel im Rahmen der "Goldenen Woche" bis einschließlich Donnerstag. In Seoul findet wegen des Nationalfeiertags am Montag kein Handel statt.

TAGESTHEMA I

Der hoch verschuldete chinesische Immobilienkonzern Evergrande hat am Montag den Handel mit seinen Aktien an der Hongkonger Börse zunächst ohne Angabe von Gründen ausgesetzt. Später hieß es aus dem Handel, Hintergrund der Aussetzung sei eine bevorstehede größere Transaktion. Evergrande hat durch eine auf Pump finanzierte aggressive Expansion in den vergangenen Jahren einen Schuldenberg von umgerechnet rund 260 Milliarden Euro angehäuft. Der Aktienkurs des Konzerns fiel seit Anfang des Jahres um rund 80 Prozent. Erst vergangene Woche erklärte das Unternehmen, dass es einen Anteil von 1,5 Milliarden Dollar an einer regionalen chinesischen Bank verkaufen wird, um dringend benötigtes Kapital zu beschaffen. Das Unternehmen ist aktuell weder in der Lage, seine Fälligkeiten umfassend zu bedienen, noch fertige Wohnungen an die Käufer zu übergeben. Peking äußerte sich bislang zu den Schwierigkeiten des Immobilienentwicklers nicht. Experten mutmaßen, die Regierung könne eine Zerschlagung anordnen.

TAGESTHEMA II

Beim monatlichen Treffen der größten Ölförderländer (Opec+) dürfte die bisherige Vereinbarung einer schrittweisen Steigerung der Produktion bestätigt werden. Analysten erwarten jedoch, dass der Druck, die Produktion noch stärker hochzufahren, vor dem Hintergrund der aktuellen Höchststände bei den Ölpreisen und der Energieknappheit in Europa und Asien wahrscheinlich zunehmen wird. Die Opec+ bestätigte beim bisher letzten Treffen am 1. September die Vereinbarung vom Juli, wonach die Gesamtproduktion ab August zunächst monatlich um 400.000 Barrel täglich erhöht und schließlich alle Förderbeschränkungen aufgehoben werden sollen, die im vergangenen Jahr wegen der pandemiebedingt eingebrochenen Energienachfrage eingeführt worden waren.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

Keine wichtigen Termine angekündigt

++++ AUSBLICK KONJUNKTUR +++++

-US 16:00 Auftragseingang Industrie August PROGNOSE: +1,1% gg Vm zuvor: +0,4% gg Vm

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % E-Mini-Future S&P-500 4.335,75 -0,2% E-Mini-Future Nasdaq-100 14.696,50 -0,4% Nikkei-225 28.464,03 -1,1% Hang-Seng-Index 24.101,53 -1,9% Kospi Feiertag Schanghai-Composite Feiertag S&P/ASX 200 7.278,50 +1,3%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Die Nachricht, dass der mit Liquiditätsproblemen kämpfende, hoch verschuldete chinesische Immobilienriese China Evergrande seine Aktien am Montag vom Handel hat aussetzen lassen, sorgt für Kursverluste. Sydney orientiert sich dagegen wie oft mehr an den US-Vorgaben und liegt deutlicher im Plus. Evergrande hat zur Aussetzung nachgeschoben, dass der Hintergrund eine größere Transaktion sein soll. An den Finanzmärkten sind die Sorgen groß, dass ein Zusammenbruch des Unternehmens weitreichende Folgen für den chinesischen Finanzsektor und die Immobilien- wie angeschlossen Branchen haben könnte. Auch soziale Unruhen werden nicht ausgeschlossen. Allerdings hatten sich zuletzt die Expertenstimmen gemehrt, die die Risiken als beherrschbar bezeichneten, zumal mit Unterstützung aus Peking. Händler in Hongkong, wo am Freitag wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde, führen aber auch Berichte als Belastungsfaktor an, wonach sich China nicht an Vereinbarungen des noch mit Präsident Donald Trump ausgehandelten Handelsabkommens halten soll.

US-NACHBÖRSE

Die Merck-Aktie, die im regulären Handel einen Satz um über 8 Prozent gemacht hatte, ging auf Nasdaq.com 0,7 Prozent höher um. Hintergrund war ein Studienerfolg mit einem leicht zu verabreichenden Medikament zur Behandlung von Covid-19. Etwas erholt zeigten sich Regeneron (+0,9%) und Vir Biotechnology (+1,4%). Sie hatten zuvor wegen der Merck-Nachrichten starke Kursverluste eingefahren von über 20 Prozent bei Vir. Beide Unternehmen bieten Mittel zur Covid-19-Behandlung an, die aber deutlich aufwändiger in der Anwendung sind. Auch die Kurse der Impfstoffhersteller Biontech und Moderna hatten die sich anbahnende neue Merck-Konkurrenz kursmäßig zu spüren bekommen. Nachbörslich gaben Biontech um weitere 1,1 Prozent nach, Moderna um 0,6 Prozent.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.326,46 +1,4% 482,54 +12,2% S&P-500 4.357,04 +1,1% 49,50 +16,0% Nasdaq-Comp. 14.566,70 +0,8% 118,12 +13,0% Nasdaq-100 14.791,87 +0,7% 102,25 +14,8% Freitag Donnerstag Umsatz NYSE (Aktien) 0,911 Mrd 1,137 Mrd Gewinner 2.395 1.343 Verlierer 951 2.004 Unverändert 95 105

Fest - Zur Erholung nach teils herben Verlusten unter der Woche trugen ein Studienerfolg von Merck und günstig ausgefallene Konjunkturdaten bei. Zwar war die Stimmung weiter geprägt von Sorgen über eine straffere Gangart der Notenbanken, allerdings nahmen neue Konjunkturdaten zumindest etwas Wind aus den Segeln jener, die eine ins Stocken kommende Wirtschaftsdynamik befürchten. Während neue US-Preisdaten im Rahmen der Erwartung blieben, fielen Einkaufsmanagerindizes und die US-Verbraucherstimmung besser aus als gedacht. Positiv wirkten daneben sinkende Marktzinsen, auch als Folge der noch nicht angehobenen US-Schuldengrenze. Während sich Demokraten und Republikaner nämlich auf einen US-Übergangshaushalt hatten einigen können, gelang das mit Blick auf eine Anhebung der Schuldenobergrenze nicht. Zur zurückgekehrten Kauflaune trug auch Merck (+8,4%) mit erfolgreichen Studienergebnissen eines Medikaments zur Behandlung von Covid-19 bei. Stark unter Druck gerieten darauf die Aktien der Covid-19-Impfstoffhersteller Moderna (-11,4%) und Biontech (-6,7%). Daneben knickten Regeneron und Vir um 5,7 bzw über 21 Prozent ein. Die beiden Unternehmen stellen Antikörper-Medikamente her, die zwar besser wirken, allerdings nicht so leicht verabreichbar sind wie die Merck-Pille. Auf der anderen Seite hoben die Kurse der Fluglinien und auch von Walt Disney ab, weil die Aussicht auf ein Medikament weitere Reiseerleichterungen verheißt. Dazu kam eine positive Branchenstudie von JP Morgan zu den Fluglinien.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,27 -1,2 0,28 14,9 5 Jahre 0,93 -3,5 0,96 56,9 7 Jahre 1,26 -2,8 1,28 60,7 10 Jahre 1,47 -2,0 1,49 54,9 30 Jahre 2,03 -1,1 2,04 38,5

Am Anleihemarkt ging es nach dem kräftigen Anstieg mit den Renditen erstmals seit einiger Zeit wieder etwas deutlicher nach unten.

DEVISEN

zuletzt +/- % 00:00 Fr, 9:00 Uhr % YTD EUR/USD 1,1598 +0,0% 1,1596 1,1588 -5,0% EUR/JPY 128,79 +0,1% 128,69 128,72 +2,1% EUR/GBP 0,8562 +0,0% 0,8561 0,8614 -4,1% GBP/USD 1,3547 +0,0% 1,3545 1,3450 -0,9% USD/JPY 111,04 +0,1% 110,98 111,08 +7,6% USD/CNY 6,4467 -0,0% 6,4467 6,4467 -1,2% USD/CNH 6,4522 +0,1% 6,4461 6,4466 -0,8% USD/HKD 7,7866 +0,0% 7,7858 7,7856 +0,4% AUD/USD 0,7271 +0,1% 0,7261 0,7200 -5,6% NZD/USD 0,6944 +0,2% 0,6933 0,6888 -3,3% Bitcoin BTC/USD 47.798,51 -0,0% 47.811,26 44.007,51 +64,5%

Der Dollar gab mit den sinkenden Zinsen einen Teil der jüngsten Gewinne ab, der Dollar-Index fiel um knapp 0,2 Prozent. Einen Satz um zuletzt gut 9 Prozent auf 47.880 Dollar machte der Bitcoin und auch andere Kryptowährungen legten deutlich zu. Marktteilnehmer führten verschiedene mögliche Auslöser an. US-Notenbankchef Jerome Powell habe gesagt, in den USA gebe es keine Pläne, Kryptowährungen zu verbieten, und die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich habe verlautbart, dass digitale Währungen kein Ersatz für Kryptowährungen seien. Oanda-Analyst Edward Moya verwies außerdem darauf, dass die US-Wertpapieraufsicht ihre Entscheidung über Vorschläge für börsengehandelte Bitcoin-Fonds verschoben habe: "Das größte Risiko für Kryptowährungen ist ein hartes regulatorisches Durchgreifen und verbotsähnliche Richtlinien sowohl von der Fed als auch von der SEC, aber das scheint nicht der Fall zu sein".

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 75,80 75,88 -0,1% -0,08 +58,4% Brent/ICE 79,23 79,28 -0,1% -0,05 +56,2%

Die zunächst wenig bewegten Ölpreise legten im späten Geschäft mit den Aktienkursen um rund 1 Prozent zu. Der Blick sei auf das Treffen der Opec+ am Montag gerichtet, hieß es. Aus informierten Kreisen verlautete im Vorfeld, dass dort eine höhere Ölförderung vereinbart werden könnte.

