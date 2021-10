Die AURELIUS Equity Opportunities SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A0JK2A8) trumpfte am Freitag auf: 45 Mio EUR per Anleihenaufstockung mehr in der Kriegskasse,zuvor kamen vom anderen Münchener Carve-Out Spezialisten, der Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) ambitionierte Wachstumspläne. Diese Pläne könnten den bisher eindeutigen Grössenunterschied der beiden Holdings auf Dauer egalisieren. Aber dem scheint Aurelius nicht tatenlos zusehen zu wollen. Man wurde aktiv und holte sich "Munition". Aber Mutares legte direkt zweimal einen drauf: 100 Mio EUR mehr in die Kasse UND PRIMESTANDARD! Doppelter ...

