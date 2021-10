NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Iberdrola von "Underperform" auf "Sector Perform" hochgestuft, das Kursziel aber von 10 auf 9,50 Euro gesenkt. Das Eingreifen der spanischen Regulierer habe den Energiekonzern stark getroffen, dies sei nun aber im Kurs eingepreist, schrieb Analyst Fernando Garcia in einer am Montag vorliegenden Studie. Es brauche aber etwas Zeit, bis das Vertrauen der Anleger wieder zurückkehre./tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 03.10.2021 / 17:46 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2021 / 00:45 / EDT



ISIN: ES0144580Y14

