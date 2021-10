Beim norwegischen Wasserstoffspezialisten Nel ASA wird es in dieser Woche darum gehen, die guten Unternehmensmeldungen in steigende Notierungen am Aktienmarkt umzusetzen. Der Anfang ist vielversprechend. Denn die ersten Kurse haben deutlich grüne Vorzeichen. Das verwundert allerdings kaum. Schließlich vermeldete Nel in der vergangenen Woche gleich drei neue Aufträge, die den Umsatz ankurbeln sollten…

Zunächst bestellte der britische Gasversorger SGN einen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...