DGAP-News: GECCI Investment KG / Schlagwort(e): Immobilien

GECCI Gruppe erweitert Immobilienprojekt in Niedersachen: Auf 23.000 qm entstehen 24 bezahlbare massive Einfamilienhäuser



04.10.2021 / 08:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



GECCI Gruppe erweitert Immobilienprojekt in Niedersachen: Auf 23.000 qm entstehen 24 bezahlbare massive Einfamilienhäuser - Weitere 13.150 qm Bauland gekauft

- Realisierung des ersten Bauabschnitts hat begonnen Nettlingen, 04. Oktober 2021: GECCI Immobilien schafft mehr bezahlbaren Wohnraum in Niedersachsen und erweitert das Projekt in Bockenem. Dafür hat die Gruppe das angrenzende Bauland mit einer Größe von 13.150 qmerworben. Damit umfasst das Projekt insgesamt rund 23.300 qm. Auf dem Areal werden 24 massive Einfamilienhäuser entstehen. Der Vertrieb erfolgt im Wege der von GECCI entwickelten Mietübereignung. So kann die Kaltmiete je Quadratmeter bei rund 7 Euro beginnen. Im Vergleich zur klassischen Baufinanzierung entspricht dies einem Zinssatz von rund 1,65 % p.a. Eigenkapital ist nicht notwendig und die Konditionen sind über die gesamte Laufzeit von 23 Jahren bis 32 Jahren fest. Der erste Bauabschnitt ist bereits erschlossen und der Bau hat begonnen. Das Investitionsvolumen des Projekts Bockenem/Bültum liegt insgesamt bei rund 9,50 Mio. Euro. GECCI finanziert sich über langfristige Bank- und Förderbanken-Darlehen sowie zwei Immobilienanleihen (ISIN DE000A3E46C5, ISIN DE000A289QS7). Die Wertpapiere mit einem Festzins von 5,75 % p.a. und 6,00 % p.a. notieren u.a. an der Börse Frankfurt. Bockenem befindet sich im Einzugsgebiet von Hannover, Salzgitter und Wolfsburg mit Anschluss an die Autobahn A7. Alle massiven Eigenheime werden jeweils über eine Grundstücksgröße von 650 bis 1200 qm und eine Wohnfläche ab 96 qm verfügen. Auch Photovoltaikanlagen auf den Dächern sind geplant. Energieeffizienz KfW-55 ist Mindeststandard. Vor und während der Bauphase können selbstverständlich individuelle Wünsche wie beispielsweise Barrierefreiheit oder eine höhere Energieeffizienz berücksichtigt werden. Ein Objekt ist bereits verkauft und weitere sechs reserviert. Der Vertrieb der Einfamilienhäuser erfolgt über GECCI Rent & Buy(R) (mietübereignung.de). Über die GECCI Gruppe

Die GECCI Gruppe verfügt über 20 Jahre Erfahrung bei der Realisierung unterschiedlichster Bauprojekte. Seit dem Jahr 2020 realisiert und saniert sie Ein- und Mehrfamilienhäuser und bietet einen einzigartigen Weg ins Eigenheim an. Die künftigen Eigentümer erhalten alles aus einer Hand: Erschließung der Grundstücke, schlüsselfertige Entwicklung moderner Objekte in hochwertiger Massivbauqualität und mit einer innovativen Finanzierungsalternative. Alleinstellungsmerkmal ist der Erwerb über die Mietübereignung und damit ohne Bankkredit, ohne Eigenkapital und ohne Restkaufbetrag. GECCI finanziert sich über langfristige Bank- und Förderbanken-Darlehen sowie zwei Immobilienanleihen (ISIN DE000A3E46C5, ISIN DE000A289QS7). Die Wertpapiere mit einem Festzins von 5,75 % p.a. und 6,00 % p.a. können u.a. an der Börse Frankfurt gekauft werden. Kontakt

GECCI Immobilien KG // Nordasseler Straße 5 // 31185 Nettlingen // mietübereignung.de // kontakt@mietuebereignung.de Presse

Fabian Lorenz // Tel. +49 221 29 83 15 88 // presse@gecci-investment.de WICHTIGER HINWEIS

Die nachfolgenden Informationen sind ausschließlich für Personen bestimmt, die ihren Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland haben. Die Informationen stellen in keinem anderen Land ein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren außerhalb Deutschlands findet nicht statt und ist auch nicht vorgesehen. Das öffentliche Angebot in Deutschland erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapier-Informationsblattes (WIB) nach § 4 Wertpapierprospektgesetz welches auf der Webseite der Emittentin unter gecci-investment.de zum Download zur Verfügung.

04.10.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de