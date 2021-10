Mit der Hybridversion des APS-Systems Ganttplan findet die Produktionplanung nicht mehr nur am Desktop statt: Das System verfügt über eine webfähige Visualisierung und macht damit einen ersten Schritt in Richtung cloudbasierende Planung. Dualis IT Solution ermöglicht Planern mit der webbasierenden Anwendung von Ganttplan jetzt den Sprung von der digitalen zur smarten Produktionsplanung. Über die webfähige Visualisierung sind das APS-System (Advanced Planning and Scheduling) und dessen manuelle Planungsfunktionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...