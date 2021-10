Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Rentenmarkt ist es zu einer Erholung gekommen, was der erhöhten Risikoaversion und den schwachen Aktienmärkten zuzuschreiben ist, so die Analysten der Helaba.Der Anstieg der EWU-Teuerung auf das höchste Niveau seit 13 Jahren habe nicht belastet, ebenso wenig wie die auf hohem Niveau liegenden Anstiege der PCE-Deflatoren in den USA und der ISM-Industrieindex. Die Rendite 10-jähriger Bundesanleihen sei wieder unter die - 0,2%-Marke abgerutscht und die Peripheriespreads seien weiter gestiegen. ...

