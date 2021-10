St. Gallen (ots) -An den EuroSkills 2021 in Graz lieferte das Schweizer Berufs-Nationalteam das beste Schweizer Resultat der EuroSkills-Geschichte. Aus 16 Wettbewerben mit Schweizer Beteiligung gingen 14 Medaillen hervor. Als Goldsponsor und offizieller Ausrüster hat Debrunner Acifer die Nachwuchstalente mit Arbeitsschutzkleidung, Sicherheitsschuhen, Helmen, Masken und korrigierten Schutzbrillen versorgt.Zweimal wurden die EuroSkills wegen der Corona-Pandemie verschoben. Vom 22. bis 26. September 2021 schliesslich traten rund 400 junge Berufsleute aus 19 europäischen Ländern in Graz an, darunter 17 junge Schweizerinnen und Schweizer. Sie behaupteten sich mit Erfolg gegen die Konkurrenz aus ganz Europa und kehrten mit sechs Gold-, drei Silber- und fünf Bronzemedaillen nach Hause zurück - es ist das beste Resultat in der Schweizer EuroSkills-Geschichte. Dafür haben die Nachwuchstalente unter enormem Zeitdruck unter anderem Landmaschinen repariert, Parkett verlegt, Elektroinstallationen vorgenommen, Gipserarbeiten ausgeführt oder an der Réception ihr fachliches Können unter Beweis gestellt.Die Debrunner Acifer AG ist langjähriger Goldsponsor und offizieller Ausrüster des Schweizer Berufs-Nationalteams. Auch für die EuroSkills 2021 hat das Unternehmen die Teilnehmenden mit hochwertiger Arbeitsschutzkleidung und praxisorientierten Arbeitsschutzartikeln ausgestattet. Die Arbeitsschutzkleidung bestand aus Jacke, Hose und Weste. Darüber hinaus hat Debrunner Acifer dem Team Sicherheitsschuhe, Arbeitshandschuhe, Helme, Gürtel, Gehörschutze, Atemschutzmasken, Knieschoner und korrigierte Schutzbrillen geliefert.Debrunner Acifer AGDie Debrunner Acifer AG ist Teil der Debrunner Koenig Gruppe, die 1755 gegründet wurde und heute zu den traditionsreichsten Unternehmen der Schweiz gehört. Der kompetente B-2-B-Handelspartner und Dienstleister ist mit den Geschäftsbereichen "Stahl & Metalle" und "Technische Produkte" am Markt tätig. Mit dem Bereich "Stahl & Metalle" bedient die Unternehmensgruppe den nationalen Markt mit einem breiten Sortiment ab Zentral- und Regionallagern und einer Vielfalt an Anarbeitungsdienstleistungen. Der zweite Geschäftsbereich "Technische Produkte" deckt weitere Produkte und Dienstleistungen der Bau-, Industrie- und Handwerkerkunden ab. Dazu gehören Tiefbau, Wasser- und Gebäudetechnik, Befestigungstechnik, Werkzeuge, Maschinen und Arbeitsschutz.Die national tätige Debrunner Acifer AG führt ein breites Sortiment von rund 160'000 Artikeln. Das Unternehmen ist an über 20 Standorten in der ganzen Schweiz vertreten und verfügt über eine eigene Lastwagenflotte sowie zwei moderne Zentrallager. Die lokalen Handwerkerzentren bieten Profi-Handwerkern und KMUs raschen Zugriff auf ein breites Sortiment an Werkzeugen und Maschinen, Arbeitsschutz, Befestigungstechnik, Haustechnik und Spenglerei-Halbfabrikaten.www.d-a.chPressekontakt:Debrunner Koenig AGArmin LutzLeiter UnternehmenskommunikationHinterlauben 89004 St. GallenTelefon 058 235 01 01alutz@dkg.ch / www.d-a.chOriginal-Content von: Debrunner Acifer AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100053189/100878675