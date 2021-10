Hamburg (ots) -Deutschlands größter Anbieter für Islandreisen baut sein Kreuzfahrt-Programm für den Sommer 2022 mit erstmals zwei Schiffen weiter aus: Gleich zehn Island-Umrundungen und zwei Seereisen nach Grönland finden sich im jetzt neu veröffentlichten Programm von Iceland ProCruises.Besonderer Vorteil für die Passagiere: Sowohl die OCEAN DIAMOND mit maximal 210 Gästen als auch die SEAVENTURE (164 Gäste) bieten beste Voraussetzungen für Seereisen mit Expeditions-Charakter. So stehen viele und auch kleinere Häfen auf den Fahrplänen. Dazu kommt eine enorme Bandbreite an Landausflügen. Per Bus, als Wanderung oder auch mit den bordeigenen Zodiacs.Iceland ProCruises, Teil des größten deutschen Anbieters für Islandreisen, der Iceland ProTravel Group, setzt auch bei den neuen Kreuzfahrten konsequent auf ein authentisches Island-Erlebnis: Mit isländischer Bordreiseleitung und Experten, regionaler Küche mit frischem Fisch aus Island und nicht zuletzt eigenen Mitarbeitern in allen Häfen. Deutsch wird an Bord und bei allen Landausflügen gesprochen.Das neue Programm von Iceland ProCruises für Seereisen Rund um Island und nach Grönland ist jetzt in allen Reisebüros erhältlich.Weitere Informationen: www.icelandprocruises.deIceland ProCruises ist ein Tochterunternehmen der Iceland ProTravel Group, dem größten auf Island spezialisierten Reiseveranstalter mit sechs europäischen Standorten. Mit dem wendigen Schiff OCEAN DIAMOND (210 Gäste) werden regelmäßige Island-Umrundungen mit vielen Häfen und Expeditionscharakter angeboten. Ab 2022 übernimmt die SEAVENTURE (164 Gäste) zwei Seereisen nach Grönland. Ein isländisches Expeditionsteam macht die Passagiere mit der Kultur und Natur der Inseln vertraut. Beide Schiffe werden mit emissionsarmem Marinedieselöl (0,1% Schwefelgehalt) angetrieben.Pressekontakt:John Will KommunikationFindorffstraße 22-24Plantagenhof 828215 BremenT. 0421 333 98 28M. 0172 54 54 880john@will-kommunikation.dewww.will-kommunikation.deOriginal-Content von: Iceland ProCruises, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159005/5036541