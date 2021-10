Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: DAX eröffnet schwächer ++ Merck mit neuem Covid-Medikament ++ Automobilindustrie: Stimmung sinkt ++ Evergrande: Handel wird ausgesetzt.

> MÄRKTE & KURSE | Die Wall Street konnte am Freitag die Inflationsangst abschütteln und für einen versöhnlichen Wochenausklang bei den großen US-Indizes sorgen. Auslöser für die Kurserholung waren positive Studiendaten für ein neues Corona-Medikament, die der US-Pharmakonzern Merck vorlegte. Der oral verabreichte Wirkstoff Molnupiravir könnte die Wahrscheinlichkeit für sehr schwere Verläufe bei Corona-Risikopatienten halbieren und so die Krankenhäuser massiv entlasten. Merck (Spitzenreiter im Dow mit einem Kursplus von 8,4 %) will jetzt schnell weltweit Zulassungsanträge für Molnupiravir stellen. Der Dow Jones schloss 1,43 % fester bei 34.326 Punkten. Auch S&P 500 (+ 1,15 %) und Nasdaq (+0,70 %) legten deutlich zu. An deutschen Börsen ist dagegen am Montag eher trübe Herbststimmung angesagt. So eröffnete der Dax heute mit einem Minus von 0,62 % bei 15.061 Punkten und griff damit die positiven Vorgaben aus den USA nicht auf.

Eine wichtige Meldung gab es unterdessen aus der deutschen Automobilindustrie.

