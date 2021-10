Die Jahresteuerung in der Schweiz ist im September konstant geblieben. Sie lag erneut bei 0,9% an, nachdem sie bereits im August +0,9% betragen hatte.Neuenburg - Die Jahresteuerung in der Schweiz ist im September konstant geblieben. Sie lag erneut bei 0,9 Prozent an, nachdem sie bereits im August +0,9 Prozent betragen hatte, wie das Bundesamt für Statistik (BFS) am Montag mitteilte. Die Jahresteuerung der Inlandgüter lag bei 0,6 Prozent, Importgüter waren 2,0 Prozent teurer als im September 2020. Damit sind die Preise zuletzt recht stabil...

