Während Brent in der vergangenen Woche neue Hochs erreichen konnte und sogar erstmals seit Oktober 2018 die 80-Dollar-Marke getestet hat, handelt WTI weiterhin unter den Hochs von Anfang Juli 2021. Dennoch liegen diese Hochs nur etwa 2% über dem aktuellen WTI-Preis und könnten angesichts der für heute anstehenden Ereignisse im weiteren Tagesverlauf getestet werden. Vertreter der OPEC+-Länder werden heute am frühen Nachmittag (15:00 Uhr) per Videokonferenz zusammenkommen. Die Ölproduzenten werden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...