Der Euro hat sich am Montag in der Früh knapp über der Marke von 1,16 US-Dollar gezeigt. Gegen neun Uhr wurde er mit 1,1603 Dollar gehandelt, nachdem der Euro am Freitagabend 1,1597 Dollar gekostet hatte.Datenseitig steht am Vormittag das in Deutschland zur Veröffentlichung anstehende Sentix-Konjunkturbarometer am Programm. In den USA werden Auftragszahlen aus der Industrie publiziert. Überdies äußern ...

