Der US-Zulassungsprozess für FYB201, einen Biosimilar-Kandidaten für GENENTECHs Augenmedikament Lucentis, geht nun in die entscheidende Phase. Die FDA hat den Zulassungsantrag zur Prüfung angenommen. Das nennt man File Acceptance. Das brachte nachbörslich Freitagabend ein Plus von 17 %. Wir rechnen zeitnah zusätzlich sowohl in Großbritannien als auch in der EU mit solch einer File Acceptance. Eine Entscheidung über die Zulassung folgt spätestens im August 2022. Die Wahrscheinlichkeit dafür taxieren wir auf über 90 %. Unternehmenskenner taxieren das Gewinnpotenzial allein aus FYB201 auf bis zu 100 Mio. € jährlich ab 2023/24.



