Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Der Aufwärtstrend der Renditen setzt sich fort, vor allem in den USA, aber auch hierzulande, so die Deutsche Börse AG."Anhaltende Inflationssorgen und die konkreter werdenden Signale der FED für ein schrittweises Ende ihrer Anleihenkäufe lassen die Renditen an den globalen Staatsanleihemärkten steigen", erkläre Rentenanalyst Hauke Siemßen von der Commerzbank. Auch die Renditen von Bundesanleihen könnten sich dem nicht vollständig entziehen, würden aber durch die EZB-Politik gebremst. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...