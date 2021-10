Daimler -1.43% Globalist (200681): LKW-Sparte von Daimler vor Aufspaltung 99,9% der Aktionäre haben der Aufspaltung von Daimler in eine separate Lkw- und Pkw-Sparte zugestimmt. Noch dieses Jahr soll die Trennung stattfinden. Das kostet Aktionäre 700 Mio Euro. Langfristig soll sich das allerdings auszahlen - die Lkw-Sparte will profitabler werden und Mercedes-Benz gewinnt an Flexibilität, um die Elektrifizierung schneller voranzutreiben. (04.10. 07:26) >> mehr comments zu Daimler: ...

