Die ADLER Real Estate AG könnte schon bald einen Teil ihres Immobilienbestands losschlagen: So hat sich die Mehrheitsaktionärin ADLER Group S.A. entschieden, eine grundlegende Überprüfung strategischer Handlungsmöglichkeiten einzuleiten. Was etwas kryptisch anmutet, soll heißen, dass mehrere institutionelle Interessenten Angebote in Bezug auf Teile des mieteinnahmengenerierenden Portfolios von ADLER ...

