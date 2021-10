Berlin (ots) -Der Deutsche Arbeitsschutzpreis 2021 wird am 26. Oktober 2021 im Rahmen einer hybriden Preisverleihung auf der Fachmesse A+A in Düsseldorf überreicht. Die Veranstaltung beginnt um 11:15 Uhr im Congress Center Düsseldorf Süd. Im Anschluss lädt die Messe Düsseldorf ab 12:45 Uhr zu einem entspannten Austausch und Netzwerken ein. Kommen Sie mit den anwesenden Fachexpertinnen und -experten ins Gespräch und feiern Sie die ausgezeichneten Unternehmen und ihr Engagement für sichere und gesunde Arbeitsplätze.Auch in diesem Jahr werden die Preise in fünf Kategorien vergeben:- Strategisch: Managementlösungen für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit mit weitreichenden Folgen für Betrieb und Belegschaft- Betrieblich: Kreative und innovative Lösungen auf Betriebsebene, die der gesamten Belegschaft zugutekommen- Kulturell: Verhaltens- und verhältnisändernde Maßnahmen- Persönlich: Schutz, Sicherheit und Gesundheit des Einzelnen stehen im Vordergrund- Newcomer: Ausgezeichnet werden Anbieter von Neuentwicklungen oder von wesentlichen Verbesserungen von Produkten, Verfahren oder Dienstleistungen, die diese in den Markt gebracht haben und die die Arbeit von Menschen sicherer und/oder gesünder machen.Diese Kategorie ist ein Stiftungspreis der Messe Düsseldorf.Das Publikum hat (auch) die Wahl:176 Bewerbungen wurden geprüft, jeweils zwei, bzw. drei pro Preiskategorie haben die Fachjury besonders überzeugt. Seit Bekanntgabe der Nominierungen und noch bis einschließlich 25.10.2021 kann die Netzgemeinde ihrem Favoriten für die Auszeichnung mit dem Publikumspreis ihre Stimme geben: https://deutscher-arbeitsschutzpreis.de/nominiertDiese Laudatorinnen und Laudatoren präsentieren die ausgezeichneten Engagements:- "Strategisch": Peer-Oliver Villwock, Unterabteilungsleiter "Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit", Bundesministerium für Arbeit und Soziales- "Betrieblich": Anne Janz, Staatssekretärin im Ministerium für Soziales und Integration des Landes Hessen- "Kulturell": Volker Enkerts, alternierender Vorstandsvorsitzender der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)- "Persönlich": Sonja König, Vorstandsvorsitzende der Bundesarbeitsgemeinschaft für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit (Basi), DGB-Bundesvorstand- "Newcomer": Klaus Bornack, Vorsitzender des Messebeirates der A+ADie Anmeldung zur kostenfreien Teilnahme an der Veranstaltung ist online über die Website des Deutschen Arbeitsschutzpreises möglich: https://deutscher-arbeitsschutzpreis.de/anmeldeformular. Zusammen mit der Anmeldebestätigung erhalten Sie einen Gutschein-Code, der auf der Website der A+A in ein Ticket eingetauscht werden muss. Dabei ist die Angabe persönlicher Daten erforderlich.Den Live-Stream der Preisverleihung erreichen Sie unter: www.aplusa.de.Durch die Veranstaltung führt die TV-Moderatorin und Journalistin Corinna Lampadius.Link zur Website: www.deutscher-arbeitsschutzpreis.dePRESSEKONTAKTEDeutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV)Stefan Boltz, Tel.: 030/13001-1414, E-Mail: presse@dguv.deLänderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI)Hessisches Ministerium für Soziales und Integration,Alice Engel, Tel.: 0611/ 3219-3408, E-Mail: presse@hsm.hessen.deBundesministerium für Arbeit und Soziales (BMAS)Pressestelle, Tel.: 030/18 527 21 90, E-Mail: presse@bmas.bund.deWettbewerbsbüro Deutscher Arbeitsschutzpreisc/o 3c Creative Communication Concepts GmbHAndreas ChuliaTel.: 089/322 993-0E-Mail: info@deutscher-arbeitsschutzpreis.deOriginal-Content von: Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65320/5036633