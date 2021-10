Schöner wohnen statt shoppen: Die Pandemie hat die Nachfrage nach Kaufimmobilien beflügelt. Um ihre aktuelle Wohnsituation zu verbessern, sind die Menschen auch bereit, den Gürtel enger zu schnallen - und zwar am ehesten in den Bereichen Shoppen, Urlaub oder Freizeitaktivitäten, wie eine Umfrage zeigt. Infolge der Pandemie sind Kaufimmobilien begehrter denn je. So verzeichnet ImmoScout24 im Vergleich zu Vor-Corona-Zeiten 60% mehr Nachfrage nach Kaufobjekten. Für ein neues und schöneres Zuhause sind ...

Den vollständigen Artikel lesen ...