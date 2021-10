Jyväskylä (FIN)/Fafe (POR) (ots) -› Drei private ŠKODA FABIA Rally2 evo-Crews auf dem Podium bei der Secto Rallye Finnland, dem zehnten Lauf zur FIA Rallye-Weltmeisterschaft› Die frisch gekrönten Landesmeister Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen siegen vor ihren finnischen Landsleuten Mikko Heikkilä/Topi Luhtinen und Lauri Joona/Mikael Korhonen› Sieben Teams im ŠKODA FABIA Rally2 evo schaffen es in die Top-10 bei der schnellsten Schotter-Rallye der WM-Saison› Andreas Mikkelsen/Elliott Edmondson aus dem von ŠKODA Motorsport unterstützten Team Toksport WRT gewinnen EM-Lauf Rally Serras de Fafe e Felgueiras in Portugal› Norweger Mikkelsen baut Tabellenführung in FIA Rallye-Europameisterschaft aus› Neuer Rekord: 134 ŠKODA FABIA in Rallye-Version an einem Wochenende im EinsatzAm vergangenen Wochenende waren Teams im ŠKODA FABIA Rally2 evo erfolgreich sowohl in der FIA Rallye-Weltmeisterschaft als auch in der FIA Rallye-Europameisterschaft. Bei der Secto Rallye Finnland, dem zehnten WM-Lauf der Saison, eroberten private ŠKODA Crews die Plätze eins bis vier in der WRC3. Der Sieg in der Kategorie ging an die Lokalmatadoren Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen. Rund 3.000 Kilometer weiter südlich gewannen Andreas Mikkelsen (NOR) und Beifahrer Elliott Edmondson (GBR) aus dem von ŠKODA Motorsport unterstützten Team Toksport WRT die Rallye Serras de Fafe e Felgueiras in Portugal, den sechsten EM-Lauf des Jahres. Insgesamt waren weltweit alleine an diesem Wochenende 134 ŠKODA FABIA bei Rallyes weltweit im Einsatz - ein neuer Rekord für ŠKODA Motorsport.Beim WM-Lauf Secto Rallye Finnland dominierten Emil Lindholm und Beifahrerin Reeta Hämäläinen die Kategorie WRC3, die privaten Teams vorbehalten ist. Auf den ultraschnellen Schotterpisten rund um das mittelfinnische Jyväskylä waren die frisch gekrönten Landesmeister im von TGS Worldwide eingesetzten ŠKODA FABIA Rally2 evo eine Klasse für sich. Auf den 19 Wertungsprüfungen, die Durchschnittsgeschwindigkeiten von teilweise mehr als 120 km/h erlaubten, erzielte Lindholm elf WRC3-Bestzeiten.Am Freitag musste sich Lindholm zunächst gegen Egon Kaur aus Estland sowie die ŠKODA Markenkollegen Mikko Heikkilä und Teemu Asunmaa behaupten. Im Laufe des Samstags bauten sie dann aber als einziges Team, das keine Probleme verzeichnete, ihren Vorsprung in der Kategorie WRC3 auf über eine Minute aus. In ihrem Windschatten kämpfte Mikko Heikkilä mit Eerik Pietarinen um den zweiten Platz. Als Pietarinen nach einem Unfall aufgeben musste, übernahmen Lauri Joona und Beifahrer Mikael Korhonen Platz drei und sicherten so ein ausschließlich von ŠKODA Teams besetztes Podium. Die Spanier Pepe Lopez/Borja Odriozola (ŠKODA FABIA Rally2 evo) durchbrachen die Dominanz der einheimischen Teams in der WRC3 und kamen als Vierte ins Ziel. Insgesamt schafften es sieben ŠKODA Crews unter die Top-10 der Kategorie.Für WRC2-Tabellenführer Andreas Mikkelsen aus dem von ŠKODA Motorsport unterstützten Team Toksport WRT stand die Secto Rallye Finnland nicht auf dem Programm. So hatten der Norweger und sein britischer Beifahrer Elliott Edmondson Gelegenheit, am selben Wochenende einen EM-Lauf in Portugal zu bestreiten. Der Sieg bei der Rallye Serras de Fafe e Felgueiras stellt für Mikkelsen einen großen Schritt in Richtung Titel des Rallye-Europameisters 2021 dar. Denn mit seinem zweiten EM-Sieg in Folge am Lenkrad des ŠKODA FABIA Rally2 evo baute er seine Führung in der Gesamtwertung weiter aus.Vom Start weg lieferte sich Mikkelsen einen spannenden Kampf mit dem amtierenden Rallye-Europameister Alexey Lukyanuk aus Russland und Dani Sordo aus Spanien. Während Sordo schon früh durch einen Unfall ausfiel, teilten sich Mikkelsen und Lukyanuk bis zur Mittagspause am Sonntag die Bestzeiten auf den Wertungsprüfungen. Erst als die 'Russische Rakete' durch einen technischen Defekt gebremst wurde, konnte Mikkelsen auf den verbleibenden Prüfungen seinen Vorsprung von wenigen Sekunden auf über zwei Minuten ausbauen. Die Portugiesen Armindo Araújo und Luís Ramalho brachten den ŠKODA FABIA Rally2 evo des Teams Racing Factory als Gesamtdritte ins Ziel und kletterten so zusammen mit Mikkelsen und Edmondson auf das Podium. Vier weitere ŠKODA Crews schafften es unter die Top-10.Der nächste WM-Lauf ist die Rallye Spanien (14. bis 17. Oktober 2021). Bei der Asphalt-Veranstaltung in Katalonien gibt der junge Tscheche Dominik Stríteský sein WM-Debüt. Er teilt sich einen von Toksport WRT eingesetzten ŠKODA FABIA Rally2 evo mit Beifahrer Jirí Hovorka.Ergebnis Secto Rallye Finnland (WRC3)1. Lindholm/Hämäläinen (FIN/FIN), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 2:30:06,5 Std.2. Heikkilä/Luhtinen (FIN/FIN), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +1:01,3 Min.3. Joona/Korhonen (FIN/FIN), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +4:56,5 Min.4. Lopez/Odriozola (ESP/ESP), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +5:40,6 Min.5. Tahko/Soininen (FIN/FIN), Hyundai i20, +7:40,9 Min.6. Kaur/Simm (EST/EST), Volkswagen Polo GTI, +11:37,1 Min.Zahl des Tages: 114,8Die Secto Rallye Finnland ist die mit Abstand schnellste Schotter-Rallye im WM-Kalender. Obwohl sich die kurvenreiche Wertungsprüfung in den Straßen von Harju mit zwei Durchgängen in dieser Hinsicht negativ auswirkte, erreichten die WRC3-Sieger Emil Lindholm/Reeta Hämäläinen (ŠKODA FABIA Rally2 evo) über die 19 Prüfungen eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 114,8 km/h.Die FIA Rallye-Weltmeisterschaft 2021Rallye Monte Carlo 21. - 24. JanuarArctic Rallye Finnland powered by CapitalBox 25. - 28. FebruarRallye Kroatien 22. - 25. AprilVodafone Rallye Portugal 20. - 23. MaiRallye Italien Sardinien 3. - 6. JuniSafari Rallye Kenia 24. - 27. JuniRallye Estland 15. - 18. JuliRenties Rallye Ypern Belgien 13. - 15. AugustEKO Akropolis Rallye Griechenland 9. - 12. SeptemberSecto Rallye Finnland 1. - 3. OktoberRallyRACC Rallye Spanien 14. - 17. OktoberFORUM8 ACI Rally Monza 19. - 21. NovemberErgebnis Rallye Serras de Fafe a Felgueiras (Gesamt)1. Mikkelsen/Edmondson (NOR/GBR), ŠKODA FABIA Rally2 evo, 2:19:10,1 Std.2. Lukyanuk/Arnautov (RAF/RAF), Citroën C3 Rally2, +2:01,8 Min.3. Araújo/Armalho (POR/POR), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +2:38,9 Min.4. Magalh\u0101es/Magalh\u0101es (POR/POR), Hyundai i20, +3:07,4 Min.5. Solans/Martí (ESP/ESP), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +3:41,4 Min.6. Herczig/Ferencz (HUN/HUN), ŠKODA FABIA Rally2 evo, +4:07,0 Min.Zahl des Tages: 2Doppelter Erfolg für Andreas Mikkelsen und Beifahrer Elliott Edmondson: Nach dem Sieg bei der Azoren-Rallye gewinnt das norwegisch-britische Duo zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen einen Europameisterschaftslauf in Portugal.Die FIA Rallye-Europameisterschaft 2021 (ERC)ORLEN Rallye Polen 18. - 20. JuniRallye Liep\u0101ja (Lettland) 1. - 3. JuliRallye Roma di Capitale (Italien) 23. - 25. 