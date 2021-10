München, Deutschland (ots/PRNewswire) -Telstra gab heute bekannt, dass es ein ausgewählter Carrier für den Microsoft Azure Peering Service ist, einen Netzwerkdienst, der die Kundenkonnektivität verbessert, und Operator Connect für Microsoft Teams, ein neuer programmatischer Ansatz für vom Betreiber bereitgestellte Anrufe in Teams.Die heutige Ankündigung baut auf der langjährigen Beziehung zwischen Telstra und Microsoft auf, um die Konnektivität zu Microsoft Cloud-Diensten zu verbessern und ein integriertes Anruferlebnis über Teams zu bieten.Der Microsoft Azure Peering Service bietet zuverlässige und optimierte Internetverbindungen zu Microsoft Cloud-Diensten wie Microsoft 365, Microsoft Dynamics 365 und Azure. Kunden können sich im Azure-Portal für das Angebot registrieren, und Telstra und Microsoft werden eng zusammenarbeiten, um Unternehmenskunden eine durchgängige, hochleistungsfähige öffentliche Konnektivität mit optimalem Routing in der von ihnen gewählten Region zu bieten.Dieses Angebot ist mit Telstra Global Internet Direct (https://www.telstra.co.uk/en/products/global-networks/global-internet/global-internet-direct) (GID) integriert, um robuste Konnektivitätsdienste und einen sicheren Zugang über ein einziges Netzwerk zu gewährleisten. Darüber hinaus kommen die Kunden in den Genuss einer hohen Dienstverfügbarkeit und geringerer Latenzzeiten bei den Verbindungen. Telstra bietet den Azure Peering Service ab sofort für Kunden in Asien an und plant, die Verfügbarkeit im nächsten Kalenderjahr auf Europa und die Vereinigten Staaten auszuweiten.Aufbauend auf dem Schwung der Einführung von Telstra Calling für Microsoft Teams (https://www.telstra.co.uk/en/products/unified-communications/collaboration/telstra-calling-for-microsoft-teams) im August letzten Jahres hat Telstra das Telefonieren für die Nutzer optimiert, indem es mit Operator Connect für Microsoft Teams eine vereinfachte und einheitliche Zusammenarbeit für Unternehmen ermöglicht.Dieses Angebot ermöglicht es Unternehmen, die Bereitstellung von Telefondiensten zu beschleunigen und zu vereinfachen und die Bereitstellungszeit zu verkürzen, indem sie eine fortschrittliche Automatisierung nutzen, die die Architekturkomponenten von Telstra und Microsoft integriert. Darüber hinaus profitieren Geschäftsanwender von einer verbesserten Sprachqualität durch die Nutzung einer privaten Netzwerkinfrastruktur und Administratoren erhalten die Möglichkeit, Telefonnummern über das Microsoft Teams Admin Center bereitzustellen und zu verwalten.Sanjay Nayak, Telstra Executive of Fixed Connectivity Products, sagte, dass Unternehmen ihre digitale Transformation immer schneller vorantreiben und die zugrunde liegenden Technologien wie Cloud und Netzwerkkonnektivität reibungslos und mit reduzierter Komplexität funktionieren müssen."Der Microsoft Azure Peering Service bietet einen direkten Zugang zwischen Telstra und Microsofts Netzwerken und bietet den Nutzern einen robusten Konnektivitätsdienst an einem Standort in ihrer Nähe, wodurch die Latenzzeit beim Zugriff auf Microsofts Arbeitsplatzdienste reduziert wird. Durch die Nutzung von Telstras Konnektivitäts- und Professional-Services-Kapazitäten und Microsofts Fokus auf intelligente Cloud-Services wollen wir Unternehmen in der Region und weltweit dabei helfen, ein modernes Arbeitsumfeld zu schaffen", sagte Nayak.Taimoor Husain, Modern Workplace Strategy and GTM Lead bei Microsoft, sagt dazu: "Telstra ist seit 2008 ein langjähriger Partner von Microsoft. Da der Internetverkehr exponentiell zunimmt, ist die Abdeckung für eine effektive virtuelle Zusammenarbeit von entscheidender Bedeutung geworden. Wir freuen uns darauf, die Bandbreite des Telstra-Netzes zu nutzen, um den modernen Arbeitsplatz zu schaffen und eine nahtlose Zusammenarbeit für Unternehmen zu ermöglichen."Telstra ist für seine Microsoft Azure-Expertise bekannt und ist Microsoft Gold Partner in zehn Kategorien, darunter Cloud Platform, Cloud Productivity und Communications, sowie Mitglied des Azure Expert MSP Program.Nachstehend finden Sie weitere Informationen über:- Telstra-Microsoft Azure Peering-Dienste- Telstra-Operator Connect für Microsoft TeamsInformationen zu TelstraTelstra ist ein führendes Telekommunikations- und Technologieunternehmen mit einer stolzen australischen Tradition und einem langjährigen, wachsenden internationalen Geschäft.Heute sind wir in über 20 Ländern außerhalb Australiens tätig und bieten Tausenden von Geschäfts-, Regierungs-, Carrier- und OTT-Kunden unsere Dienste an. Telstra Enterprise ist eine Abteilung von Telstra, die Daten- und IP-Netzwerke und Netzwerkanwendungsdienste wie verwaltete Netzwerke, Unified Communications, Cloud, Branchenlösungen und integrierte Dienste anbietet. Telstra Purple, unser neuer Geschäftsbereich für professionelle und verwaltete Dienstleistungen in Australien, Asien und Großbritannien, bringt Menschen und innovative Lösungen zusammen, um eine klare Vision für die Transformationsreise unserer Kunden, die Netzwerkbasis und den Schutz, den sie für ihren Erfolg benötigen, zu definieren und zu liefern.Das globale Netz von Telstra umfasst mehr als 26 Kabelsysteme mit einer Länge von über 400.000 Kilometern, mit Zugang zu mehreren Kabelanlandestationen und mehr als 2.000 Präsenzpunkten auf der ganzen Welt. Unser Unterseekabelnetz ist das größte im asiatisch-pazifischen Raum und bietet Zugang zu den meisten beleuchteten Kapazitäten nicht nur in Asien, sondern auch von der Region nach Australien, den USA und Europa.Weitere Informationen finden Sie unter www.telstra.co.uk.Pressekontakt:Aline Melloalinem@bubbleagency.com | +44 07872831167Original-Content von: Telstra, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/115351/5036706