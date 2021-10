FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 415 (530) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BP PRICE TARGET TO 500 (475) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES SHELL PRICE TARGET TO 2250 (1950) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS SABRE INSURANCE PRICE TARGET TO 199 (224) PENCE - 'SELL' - BERENBERG RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 215 (200) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS SMITH & NEPHEW PRICE TARGET TO 1420 (1610) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 3000 (3300) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 420 (460) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES INVESTEC PRICE TARGET TO 402 (357) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES INITIATES VOLUTION GROUP WITH 'HOLD' - TARGET 550 PENCE - KEPLER CHEUVREUX RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3550 (3500) PENCE - 'HOLD' - PEEL HUNT INITIATES LIONTRUST ASSET MANAGEMENT WITH 'HOLD' - TARGET 2291 PENCE - PEEL HUNT RAISES FUTURE PLC TO 'BUY' ('ADD') - TARGET 4400 PENCE - RBC CUTS ASOS PRICE TARGET TO 7200 (7300) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS BOOHOO PRICE TARGET TO 330 (410) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES DRAX GROUP PRICE TARGET TO 750 (650) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1900 (1800) PENCE - 'OUTPERFORM' - STIFEL RAISES JD WETHERSPOON TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1330 (1400) PENCE - STIFEL RESUMES DIPLOMA PLC WITH 'BUY' - TARGET 3300 PENCE - UBS RAISES BURBERRY TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 1800 (1861) PENCE - UBS RAISES CLOSE BROTHERS PRICE TARGET TO 1620 (1590) PENCE - 'NEUTRAL'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

