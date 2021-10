ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Knorr-Bremse auf "Underperform" mit einem Kursziel von 94 Euro belassen. Die Nachfrage nach Investitionsgütern bleibe stark, die Unternehmen der Branche bekämen aber mehr und mehr die Lieferkettenprobleme zu spüren, schrieb Analyst Andre Kukhnin in einer am Montag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison zum dritten Quartal. In einem neutral bewerteten Branchenumfeld sei Knorr-Bremse eine Aktie, die gemieden werden sollte. Er verwies dabei unter anderem auf eine nur zögerliche Erholung im Geschäft zum Zugbremsen./tih/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2021 / 18:14 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2021 / 03:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KBX1006

KNORR-BREMSE-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de