Amorelie zählt in Deutschland zu den bekanntesten Anbietern von Erotikartikeln. Bekannt wurde das Berliner Startup auch durch reichlich Fernsehwerbung. Doch jetzt verkauft die Prosiebensat1-Gruppe ihre Anteile. Der Medienkonzern Prosiebensat1 verkauft den Erotikshop Amorelie an die EQOM-Gruppe. Die ist im Erotikgeschäft schon etabliert und zählt europaweit zu den führenden Händlern für sinnlichen Lifestyle und Erotikprodukte. Der Berliner Onlinehändler für Sex-Toys und Erotikartikel Amorelie wurde 2013 von Lea-Sophie Cramer und Sebastian Pollok gegründet und wurde bereits 2018 an die zu Prosiebensat1 ...

