++ Aktien in Europa handeln schwächer ++ DE30 findet Unterstützung im Bereich von 15.000 Punkten ++ Daimler-Aktionäre stimmen Abspaltung der Lkw-Sparte zu ++ Die Aktienmärkte in Europa notieren zu Beginn der neuen Woche überwiegend im Minus. Der holländische AEX ist einer der am schlechtesten abschneidenden europäischen Blue-Chip-Indizes und notiert über 1% niedriger als am Vortag. Der russische RTS hingegen kann als Outperformer betrachtet werden, da er leichte Gewinne verbuchen konnte. Die Sitzung verlief bisher eher ruhig, wobei der morgendliche Kursverlauf von einer Seitwärtsphase geprägt wurde. Quelle: xStation 5 Der DE30 ...

