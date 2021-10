Der chinesische Autobauer BYD hat am Montagmorgen seine Produktions- und Auslieferungszahlen für September veröffentlicht. Beide Werte legten im Jahresvergleich deutlich zu. Wegen des schwachen Marktumfeldes fiel die Reaktion bei der Aktie dennoch verhalten aus. So sieht die Lage nun im Detail aus.BYD erreichte im September ein Produktionsvolumen von 78.800 Einheiten, was einem Anstieg von 84,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Die Autoverkäufe legten gegenüber dem Vorjahr sogar um 89,9 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...