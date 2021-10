Die BVSE-Mitgliederversammlung wählte Henry Forster am 1. Oktober 2021 zum neuen Präsidenten. Er tritt damit die Nachfolge von Bernhard Reiling an, der den mit 980 Mitgliedsunternehmen größten Recycling- und Entsorgerverband Europas insgesamt 9 Jahre führte. Als neuer Ehrenpräsident bleibt Reiling den Führungsgremien des BVSE erhalten. Kleine und mittlere Unternehmen, kurz KMU, sind bilden für Forster das Rückgrat und zugleich die Zukunft der Recycling- und Entsorgungsbranche. "Dass das so bleibt, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...