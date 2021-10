BioNTech gibt ganz klar den Ton am Corona-Impfstoff-Markt an. Doch Valneva und Dynavax haben gute Chancen, aus dem Schatten hervorzutreten.Kein anderer Corona-Impfstoff wurde hierzulande auch nur annähernd so oft verabreicht wie der von BioNTech. Und das Unternehmen gibt weiter Gas. Demnächst wird die Entscheidung der Europäischen Arzneimittelbehörde EMA zur Booster-Impfung erwartet. BioNTech bleibt im Sektor ganz klar der Favorit des AKTIONÄR, doch es lohnt sich auch ein Blick auf andere Werte.

