Gelnhausen (ots) -Kampfpiloten zählen zu den bestausgebildeten Höchstleistern der Welt. Quirin Wydra flog und kämpfte 20 Jahre lang in der Luft - und machte nach Ende seiner Fliegerkarriere eine überraschende Entdeckung als Unternehmer: Was in der Luft Exzellenz und Erfolg verleiht, verleiht auch in Wirtschaft, Sport, Alltag und Familie Erfolg, Zufriedenheit und Glück.Was Kampfpiloten selbst in stressigsten Situationen in Sekundenschnelle die richtige Entscheidung treffen lässt, kann auch dem Leser des Buches zu Erfolg und Zufriedenheit führen. Vor allem verhilft das Buch alltagsnah und ausführlich beschriebene Jet-Pilot-Mental-Training (JPMT) mit 104% zu ausgeprägter Stressresilienz, großer Gelassenheit, um Höchstleistung auch in den brenzligsten Situationen abzurufen.Ein exzellenter Leitfaden für Führungskräfte und solche, die es werden wollen, um souverän mit Stress und Druck umzugehen.Zum Buch: Mentale Souveränität 104%: Aktiviere deine 4% von Quirin Wydra, 160 Seiten, 17,99 Euro, ISBN: 9783754330463Zum Autor: Über 20 Jahre lang flog Quirin Wydra Einsätze auf unterschiedlichen Flugzeugen, unter anderem den Starfighter F-104 und Tornado. Einen Überschall-Jet auch in Extremsituationen beherrschen zu können, verlangt Eigenschaften, wie hohe Konzentrationsfähigkeit, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen und innere Ruhe.Quirin Wydra hat in den vergangenen Jahrzehnten beeindruckende Erfolge gefeiert, aber auch bittere Niederschläge erlebt - und er hat immer wieder bewiesen, dass man mit Mentaler Souveränität jeden Tiefschlag überleben und aus jeder Erfahrung Erfolg und Glück schöpfen kann.Aus Überzeugung gibt er seit vielen Jahren, die von ihm entwickelte Methode weiter: Das JPMT 104% (Jet-Pilot-Mental-Training).Sie wollen mehr zum Buch erfahren?:https://www.quirin-wydra.de (https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.quirin-wydra.de%2F&data=04%7C01%7C%7C0aac83a0f79d419f258808d97f6d1c59%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637680928878502600%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=jg2k%2F%2BxYq0RB6gIaNlQKuDX8Od20imCOPC00anGet5s%3D&reserved=0)https://www.youtube.com/watch?v=1IsjNnFr_bQ&t=1s (https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D1IsjNnFr_bQ%26t%3D1s&data=04%7C01%7C%7C0aac83a0f79d419f258808d97f6d1c59%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637680928878512591%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=EAB0zxUZq9NFL9K%2BFF4oq9Ykh2FF%2B3FeyxN3qC6HQC0%3D&reserved=0)