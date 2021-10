Die Anleger an den europäischen Aktienmärkten haben sich am Montag nach der Rückschlag in der Vorwoche zurückgehalten.Paris / London - Die Anleger an den europäischen Aktienmärkten haben sich am Montag nach der Rückschlag in der Vorwoche zurückgehalten. Unter anderem sorge die Schieflage des chinesischen Immobilienkonzerns Evergrande weiterhin für Vorsicht. Der EuroStoxx 50 bewegte sich zuletzt mit 0,08 Prozent im Minus bei 4032,06 Punkten. Auch an den wichtigsten Länderbörsen gab es zu Wochenbeginn recht wenig...

Den vollständigen Artikel lesen ...