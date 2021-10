Potsdam (ots) -Auf der Jubiläumsveranstaltung "300 Jahre Forstamt Letzlingen" am 2. Oktober zeichnete der Generalbevollmächtigte der LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, Jens Riemer, besonders einfallsreiche "Waldfüchse" aus. "Ich freue mich über den hohen Stellenwert, den der Wald für unsere Kinder besitzt. Von daher bin ich optimistisch, dass der Einsatz für seinen Bestand auch in Zukunft mit großem Engagement fortgeführt wird", erklärt Jens Riemer.Gemeinsam mit der LBS hatte die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) im Vorfeld der Feier rund um das Letzlinger Jagdschloss zu einem Kreativ-Wettbewerb zum Thema "Wald" aufgerufen. Zur Teilnehme eingeladen waren alle Waldfuchs-Kindertagesstätten aus dem Bereich des Betreuungsforstamtes Letzlingen. Die so entstandenen Werke wurden den Besuchern präsentiert und von ihnen bewertet. Die drei Sieger belohnte Jens Riemer mit Sachpreisen zwischen 500 und 1.500 Euro."Der Wald ist essentieller Bestandteil unseres Lebens. Mit seiner Vielfalt und seinen besonderen Eigenschaften löst er in jedem von uns Emotionen aus", so Robert Klose, Geschäftsführer des SDW-Landesverbandes Sachsen-Anhalt e.V. Mit dem Wettbewerb wollen SDW und LBS schon bei den Jüngsten das Bewusstsein für diesen wichtigen Lebensraum schärfen. Damit setzen sie gleichzeitig eine erfolgreiche Partnerschaft fort. Zwischen Herbst 2020 und 2021 pflanzten sie insgesamt 22.000 Bäume in besonders bedrohten Waldgebieten. Ausgangspunkt für die Kooperation und die damit verbundene Spende in Höhe von 80.000 Euro war das 30-jährige Bestehen der LBS im vergangenen Jahr.Die LBS ist die einzige ausschließlich in den neuen Ländern ansässige Bausparkasse. Für sie ist Sachsen-Anhalt ebenso wie Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen und Berlin nicht nur Geschäftsgebiet, sondern gleichzeitig Heimat. Diesem Wert fühlt sie sich als Unternehmen verpflichtet. Das bringt sie mit ihrer Zusammenarbeit mit der SDW zum Ausdruck.Auch der Bausparvertrag trägt zur Verbesserung der Klimabilanz bei. Über die Finanzierung energieeffizienter Neubauten und energetischer Modernisierungen im Wohneigentumsbestand unterstützt er den verantwortungsvollen Umgang mit den vorhandenen Ressourcen. "Auf diese Weise leistet er einen wichtigen Beitrag zur Verringerung von CO2-Emissionen", verdeutlicht Jens Riemer.Pressekontakt:Thomas ThietTel.: 0331/969-2156E-Mail: Thomas.Thiet@lbs-ost.deOriginal-Content von: LBS Ostdeutsche Landesbausparkasse AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/107633/5037048