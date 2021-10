Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Rentenmärkte stehen in diesen Tagen zwischen den Stühlen, so die Experten von Union Investment.Einerseits würden die Pläne der Notenbanken für steigende Renditen sprechen. Gleichzeitig halte auch der Inflationsdruck weiter an. So seien in der vergangenen Woche die ersten Schätzungen für September veröffentlicht worden. Demnach seien die Preise in Deutschland im Jahresvergleich um 4,1 Prozent gestiegen. Das sei der höchste Wert seit 1993. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...