Kassel (ots) -Hexagon Purus, ein weltweit führender Anbieter von emissionsfreien Mobilitätslösungen, übernimmt die Wystrach GmbH, ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich Wasserstoffsysteme. Der Zusammenschluss vereint beispiellose Expertise und Kapazitäten beider Unternehmen und wird damit zum branchenführenden Anbieter von Lösungen zur Wasserstoffspeicherung.Wystrach ist seit über 30 Jahren Spezialist für hochkomplexe Hochdrucksysteme und entwickelt unter anderem Stahlbau und Verrohrungen für Wasserstoffanlagen. Mit der Entwicklung und dem Bau kompletter Transport- und Speicherlösungen für Industriegase und Wasserstoff hat sich das Unternehmen aus Weeze als Innovationsführer in der Branche etabliert.Seit mehr als 50 Jahren ist Hexagon Purus im Bereich Composite-Hochdrucktechnologie und Anlagen für sauberen Kraftstoff aktiv und gilt als führender Anbieter von Typ 4-Hochdruckbehältern, Kraftstoffspeicher- und Verteilungsanlagen, Batteriesätzen und elektrischen Antriebsstranglösungen für Nutzfahrzeuge.Der Zusammenschluss bündelt die Expertise beider Unternehmen, bietet einzigartiges Knowhow sowie exzellente Kapazität auf dem wachsenden Wasserstoffmarkt und beschleunigt damit die Energiewende.Hexagon Purus und Wystrach sind seit 2008 Partner und liefern leistungsstarke Wasserstoffspeicherlösungen für Anwendungen, die vom Transport bis hin zu stationären Speicher- und Betankungslösungen reichen. Im Bereich Hochdrucktechnologie haben beide Unternehmen zudem als Vorreiter an der Integration klimafreundlicher Wasserstoffanwendungen im Alltag gearbeitet."Wir bei Hexagon Purus glauben, dass der Fortschritt nicht warten kann. Gemeinsam mit Wystrach teilen wir den Ehrgeiz, die Branche anzuführen. Durch die Bündelung unserer Kräfte werden wir die Größe und Position haben, um den Übergang zu Wasserstoff zu beschleunigen und Kunden und der Gesellschaft in Zukunft einen erheblichen Mehrwert zu bieten", erklärt Morten Holum, CEO von Hexagon Purus. "Der Zusammenschluss mit Wystrach unterstützt und beschleunigt unsere gemeinsame Wachstumspläne in drei wesentlichen Punkten: Sie eröffnet im hohen Maße komplementäre Fähigkeiten, erweitert unser Produktportfolio und fügt erhebliche Kapazitäten hinzu, die erforderlich sind, um die Nachfrage der Branche zu decken.""Wir erleben seit ca. zwei Jahren eine unglaubliche Dynamik im Wasserstoffbereich. Der komplette Markt formiert sich und wir wollen weiterhin eine zentrale Rolle bei der Entwicklung und Fertigung von Wasserstoffsystemen spielen", sagt Wolfgang Wolter, Geschäftsführer von Wystrach. Mitgeschäftsführer Jochen Wystrach ergänzt: "Genau jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich für die Zukunft gut aufzustellen. Wir haben mit Hexagon Purus einen starken, industriell geprägten Partner gefunden. Beide Unternehmen ergänzen sich ideal: Die gesamte Wertschöpfungskette liegt zum Vorteil unserer Wasserstoff- und Industriegaskunden in einer Hand. Darüber hinaus können wir uns durch den Zusammenschluss mit Hexagon Purus ganz auf unser weiteres Wachstum konzentrieren.""Die Fusion passt auf allen Ebenen hervorragend: Sie stärkt unser Angebot und gibt uns die Kapazität sowie ergänzendes Knowhow, um Kunden beim Übergang zu nachhaltiger Energie zu unterstützen", betont Michael Kleschinski, EVP Hexagon Purus. "Ich habe großen Respekt für das, was das Team bei Wystrach unter der Führung von Wolfgang Wolter und Jochen Wystrach erreicht hat. Ich freue mich darauf, die Kompetenzen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie unsere Branchenexpertise zu bündeln, um unsere Position als unangefochtener Anbieter sofort einsetzbereiter Wasserstoffanlagen am Markt zu stärken."Über Hexagon Purus:Hexagon Purus ist ein führender Anbieter von Typ-4-Hochdruckbehältern und führend in Schlüsseltechnologien für emissionsfreie Mobilität. Das Unternehmen hat weltweit 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und seinen größten Standort in Kassel. Hexagon Purus ist Teil von Hexagon Composites mit Sitz in Norwegen. Der Mutterkonzern beschäftigt über 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 23 Standorten weltweit und erwirtschaftete 2020 einen Umsatz von rund 304 Millionen Euro. Sowohl Hexagon Purus als auch Hexagon Composites sind an der Börse in Oslo gelistet.Erfahren Sie mehr unter www.hexagonpurus.com (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=TeZUXWpUv-2B6TCY38pVLo9k-2BwX8KKZXU2zwO4tgrFpvgkG4E0rhF8zFbbxVkMmb-2FnaInK_BGD0OhBO-2BZX63lhDF6VGce68iyq-2BpZvamjMAetsddct4ABZShNeyi0p2GnkHR756-2BNiS4C8VE0FMQnG1WxJwNxEwbyWt2lnEZG9cREQiIXBXqrO57rJD1-2FhmhzjAg2n2D3vY7TBS4Zdl8sSsvCOy5gS6QhyDFVLpyWo6IRZ-2FzGV-2FBVgJQekXxbrz8GR1MqHCR06h-2FrBS8-2FfzK9yhLberAzpTmGL3NQJr-2F7gc70nYFUFMCGeMK14SgDjGBXJUp7Zyxm78IegdM1fRW-2FPjTGlNCIH31F4mLTMAckW7A1khO-2BJL8QZdihBuNsw-2FQdI3vcEKW2u-2BjvrEs07SAMKKlHucSX6eF8df033NE9JIM-2BHLaic-3D).Über Wystrach:Wystrach ist Systemlieferant und Innovationsführer im Bereich Hochdrucklösungen für ortsfeste und mobile Speicher für Wasserstoff und andere Gase. Die Produktpalette umfasst Speicher- und Transportsysteme, Wasserstofftankstellen und Tanksysteme für Züge, Busse und LKW. Neben der hauseigenen Konstruktion und Produktion bietet Wystrach komplette Servicepakete für Montage, Inbetriebnahme und Wartung an und unterstützt außerdem in Zulassungsthemen. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung im Bereich Hochdruckspeicher hat das Unternehmen einen besonderen Fokus für Qualität und Sicherheit entwickelt. Wystrach beschäftigt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2020 einen Umsatz von rund 24,9 Millionen Euro.Pressekontakt:Ina JünemannMarketing Communications ManagerHexagon Purus GmbHOtto-Hahn-Straße 534123 KasselT +49 561 58549 265M +49 151 5804 4647ina.juenemann@hexagongroup.comwww.hexagonxperion.comOriginal-Content von: Hexagon, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146754/5037055